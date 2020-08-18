Погода ударит по Украине жарой и дождями с грозами и шквалами

О том, чего ждать жителям страны, на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, над западной частью Украины расположится локальный циклон Ingrid, который принесет грозовые дожди. При грозах возможны шквалистое усиление ветра.

На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду.

Ветер прогнозируется южный небольшой или умеренный.

Температура воздуха остается высокой, +27 +32 градуса, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается завтра +21 +25 градусов.

Погода в Киеве 19 августа будет солнечной, сухой и жаркой с температурой около 30 градусов.

Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятные в столице в пятницу, 21 августа.

Также синоптик рассказала о предварительном прогнозе на День Независимости Украины. В большинстве областей страны будет преимущественно сухо и жарко, +27 +32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22 +27 градусов.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в 2020 году осень будет традиционно теплее обычного, а лето продлится до конца сентября.

Также ожидается, что зима будет очень мягкой. Морозы возможны только совсем незначительные.

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