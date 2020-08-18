Погода в Украине 18 августа приятно удивит, грозовые дожди зайдут в гости к «любимым» регионам

Так, на западе будут сильные ливни с грозой и небольшое похолодание: 27-30 градусов тепла днем. Ночью их сменят комфортные 14-17 по Цельсию, передает Politeka.

На севере сегодня украинцев ждет жгучее солнце и минимальная облачность. Воздух прогреется до 28-31 со знаком «плюс», а вот ночью на улице будет 15-18 градусов.

Центральным областям дожди также не страшны. Погода разойдется до невероятных 30-32 градусов по Цельсию, а ночью их сменят 14-17 градусов тепла.

На юге синоптики прогнозируют жаркую погоду. Столбик термометра прогреется аж до +26-31 со знаком «плюс». А вот ночью похолодает до 15-17 градусов.

На востоке синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют потепление до 28-30 градусов, а вот ночью похолодание до 13-16 со знаком «плюс».

В Киеве и области сегодня, утверждают метеорологи, будет жарко: от 28 до 31 выше нуля. Ночью, правда, похолодает до 14-16 градусов.

Синоптики предупредили, что из-за сильных гроз на западе Украины был объявлен I уровень опасности. На остальной части страны наоборот – повышенный уровень пожарной опасности.

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