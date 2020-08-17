Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в кружевном наряде во время отдыха с друзьями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я очень хочу поделиться с вами чем-то действительно личным. Я вышла из своей зоны комфорта и объединился с ребятами из… . Мы сняли действительно особенное видео о горе в поддержку Всемирного дня предотвращения самоубийств, и я надеюсь, что оно поможет вам или любым другим. Дата релиза будет в скором времени озвучена», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует с подругой сидя, демонстрируя аппетитную фигуру в кружевном наряде. Красотка эффектно закинула ногу на ногу, излучая красоту и изящность.

«хорошо сделано, крошка», «так горжусь тобой», «очень мило выглядишь на этой фотографии», «Деми, я всегда знала, что ты очень добрая», «крошка, черт, ты меня очень завела меня», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала новый образ в золотом купальнике.

Девушку, как известно, нельзя назвать классической топ-моделью, ведь ее параметры совсем далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки намного ниже модельного. Тем не менее, Роуз обладает тонкой талией, пышной грудью и бедрами. Благодаря уникальной внешности, Деми стала популярна в Инстаграм и получила многомиллионную аудиторию.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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