Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, удивила фигурой в необычном алом купальнике

Практически каждый день девушка публикует новые фото из отдыха, рекламируя одежду модных брендов, а также необычные купальники, бикини и пижамы. Чаще всего на странице модели можно увидеть пикантные фото с пляжа или у бассейна, ведь девушка не стесняется своего тела и готова всячески подчеркивать свои достоинства.

В этот раз модель показала, как проводит время у бассейна в едва заметном бикини не по размеру - подобрав специально бикини размера поменьше, девушка едва скрыла интимные части тела. Дерзкости образу Деми также придает то, что лямки бикини в этот раз совсем прозрачные - тонкие силиконовые ниточки едва держатся на ней.

«Почему так мало ткани😂», «Прекрасная ДемиРоуз ... какие фото уфффф такие как солнышко ... жарко», «Превосходно! В мире нет никого лучше Деми 🌹 Роуз, она королева ангелов, моя лучшая любимая прекрасная принцесса Деми 🌹 Роза, я люблю тебя, Деми», «Просто сексуально, конец дискуссии!», «Фантастическое тело, детка, супер за*ница 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «ого боже мой! Очень хороший мед», «Это уже полная нагота, она не оставляет ничего для воображения, жалость к слепым, но вместо этого для нас мужчины с мужским глаголом - это подарок», «Вы - кусок пирога», - пишут пользователи.

Также загорелая модель решила поделиться жарким селфи на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз девушка показала, как примерила темно-коричневый купальник с тонкими завязками и аккуратными вставками из переплетенных на груди нитей.

Длинные локоны Деми предпочла спрятать благодаря специальной укладке и аккуратному украшению с камнями и бусами на ее лбу, а лицо без макияжа не стала подчеркивать дополнительными уходовыми средствами. Как и всегда, главной изюминкой образа Деми стали ее пышные формы.

«Зеркало, зеркало на стене...», - загадочно подписала новый кадр Деми.

Вот как реагируют поклонники:

«Так хорошо 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️Красивая ❤️❤️❤️ Ты такая красивая 💞💞💞💞», «Que hermoso frente», «Кто любит тебя, кроме парня из камары?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida», «Я не скажу здесь, насколько сильно этот возбуждающий образ вас влияет на мой дух, только если вы спросите», «❤️🔥😍 очень хорошо выглядит».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами