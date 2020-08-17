Знаменитая украинская певица Анна Седокова повеселилась в спальне со своим будущим супругом Янисом Тиммой

Анна показала, как проводит время в спальне без Яниса, а затем восхитилась видом своего мужчины во время солнечного отдыха на пляже. Сейчас пара находится в Майами, так как молодой баскетболист готовится к новому сезону и усилено тренируется.

Анна же свободное время проводит время с детьми, которых забрала с собой и занимается работой удаленно. Здесь мужчина также сдела предложение звезде несколько недель назад. теперь они наслаждаются друг другом и после занятий Яниса отправляются отдыхать на пляж или в клуб.

Перед тем, как отправиться на пляж, знаменитость показала, как выглядит ее загорелое тело в черном белье. А затем сама восхитилась Янисом, загорающим на шезлонге в черных спортивных шортах.

Также ранее Анна опубликовала жаркое фото, на котором она в красном купальнике в стиле "спасателей Малибу" держит такого же оттенка книгу. Алая бложка сразу же привлекла внимание к себе.

«Я сильная, я справлюсь ... Это моя книга и это я. Такая как есть и так которой стала. Я откровенно рассказала в ней, то что происходило в моей жизни и то о чем молчала. Но для чего я ее написала?

Я хочу, чтоб вы поверили. Я хочу, чтоб вы знали, что все возможно. Я ребёнок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла.

Я была самой бедной семьи, но я смогла. Я имела все и все потеряла, но я смогла. Мне не на что было кормить детей, но я смогла. Я выступала на лучших сценах мира и в один момент стала беременна и не нужна даже на своей кухне, но я смогла ...

Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла ... И это значит сможешь и ТЫ! Ведь ты лучше меня: моложе, ярче, талантливее, смешнее, добрее.

Ты лучше меня, потому что ТЫ это ТЫ! Уникальная, единственная и очень сильная!

И как написал наш любимый Антиглянец «если женщина с 3 детьми может выйти замуж за красавца парня », то ты уж точно сможешь выйти на улицу сегодня с двумя лишними кг и жить наслаждаясь этой прекрасной жизнью !Living your best life! И не важно, что скажут. Следуй за своим сердцем и никому не позволяй разрушить свои мечты, девочка ❤️», - рассказала о своей жизни Анна.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.