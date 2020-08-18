Не всем звездам приходится пробивать себе путь в шоу-бизнес

Некоторым повезло родиться, как говорится, с серебряной ложкой во рту, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся с такими знаменитостями.

Красотка, ставшая кумиром миллионов, Ким Кардашьян родилась в семье известного адвоката соучредителя Radio & Records Роберта Кардашьян и светской львицы Крис Дженнер. Семья была очень состоятельной, к тому же отец заработал себе имя, участвуя в громком деле О. Джея Симпсона.

Блондинка "в шоколаде", светская львица, Пэрис Хилтон родилась в семье основателей сети отелей «Hilton». Ее капитал оценивается в 100 миллионов долларов.

Известная актриса Дженнифер Энистон появилась на свет в семье, имеющей отношение к шоу-бизнесу. Родители артистки, Джон Энистон и Нэнси Дау, сделали успешные карьеры. Однако несмотря на наличие состоятельных родителей, Джен всегда была самодостаточной и независимой личностью.

Покорительница сердец Анджелина Джоли родилась в семье актеров Маршелин Бертран и Джона Войта. Оба были богатыми. Несмотря на то, что в семье существовали проблемы (отец ушел из семьи), все же звезда росла в обстановке полной обеспеченности.

Певица Тейлор Свифт появилась на свет, благодаря Андреа Финлей и Скотта Кингсли Свифта. Ее отец работал финансовым консультантом в Merrill Lynch, а мать когда-то работала руководителем коммерческого отдела фонда взаимных инвестиций. Богатые мама и папа обеспечили любимую дочь всем необходимым.

Напомним, отпрыски Брэда Питта и Анджелины Джоли не общаются с дедушкой и бабушкой по отцовской линии еще с 2016 года. Оказалось, у Энджи давно испортились отношения со свекровью.

Напомним, что худющая Джоли в траурном платье напугала внешним видом на прогулке с сыном: «Малефисента отдыхает».

Как сообщает Politeka, Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Также Politeka писала, что отчаянная Джоли приняла скандальное решение во время развода, Питту несдобровать: "Удар ниже пояса".