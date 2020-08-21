Украинцам рассказали, что нужно сделать, чтобы на пенсии получать больше денег

Об этом заявил экс-министр развития экономики, а сейчас президент Киевской школы экономики – Тимофей Милованов в интервью Finance.ua.

“Есть пассивный и активный подход к инвестициям. Пассивный – это диверсифицировать активы", - заявил Милованов, добавив, что большинство людей в мире так и делают.

При этом Милованов подчеркнул, что не рекомендовал бы украинцам активные инвестиции, когда нужно выбирать отрасль, идею, бизнес, стартап или проект, пока у инвестора нет столько денег, чтобы он мог рисковать. Сначала лучше использовать пассивные инвестиции, а впоследствии их нарастить.

При активном инвестировании нужно выделить определенный процент, который вы готовы с большой вероятностью потерять. Это может быть от 3% до 7%.

“Так из 100 тыс. гривен можно взять 4 тыс. грн и поиграть с ними в активных инвестициях”, – отмечает он.

По словам Милованова, в Украине количество инструментов пассивных инвестиций ограничено по сравнению с тем их количеством, которое есть в Канаде, Штатах или Европе.

“Там обычно есть система пенсионных фондов, система индексов на рынке ценных бумаг – и очень легко в них инвестировать. Так большинство людей и делает. Профессора чаще всего инвестируют через 2-3 компании с хорошей репутацией, в пенсионные фонды, которые просто скупают акции крупнейших компаний. И большинство активов люди имеют в этих деньгах. А когда человек готовится к выходу на пенсию, рекомендуется не держать все эти активы в ценных бумагах, а понемногу переводить их в “treasury bills”, у нас это ОВГЗ”, – рассказал он.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пенсионеров в стране составило 11 241 834 человека.

Что касается размеры выплат, то ситуация с получателями пенсий такова:

- выплаты в размере от 5 001 до 10 000 грн получают 1 277 186 человек (11,36%);

- в размере от 4 001 до 5 000 грн – 884 418 человек (7,87%);

- в размере от 3 001 до 4 000 грн – 1 671 624 человека (14,87%);

- в размере от 2 001 до 3 000 грн – 5 158 392 человека (45,89%);

- в размере от 1 501 до 2 000 грн – 1 845 674 человека (16,42%);

- в размере от 1 401 до 1 500 грн – 1 465 человек (0,01%);

- в размере до 1 400 грн – 70 487 человек (0,62%).

Пенсии более 10 000 грн получают лишь 332 588 человек.

Таким образом, большая часть пенсионеров (45,89% или почти половина от их общего количества) получает пенсии от 2 001 до 3 000 грн.

Размер средней пенсии в Украине с начала 2020-го вырос почти на 400 грн и составил 3400 грн, а для граждан старше 80 лет - 4100 грн.

Очередное повышение минимальной пенсии запланировано на декабрь 2020 года, и связано с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Тогда минимальная пенсия составит 1769 гривен. Надбавки, повышения за сверхнормативный стаж - все, что привязано к прожиточному минимуму, все также будет перечислено.

Также в 2021 году состоится несколько этапов повышения пенсий. В январе и июле 2021 после запланированного повышения минимальной зарплаты вырастет и минимальная пенсия для лиц старше 65 лет со стажем 35-30 лет, и составит 2400 грн и 2600 грн соответственно.

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