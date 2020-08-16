Стало известно, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты к выплатам
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины в Facebook.
Согласно опубликованным данным, сума дополнительных выплат будет составлять 40 процентов от минимальной зарплаты.
"Решением Правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - говорится в сообщении.
Данная помощь будет выплачиваться уже с 1-го января.
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Ранее мы сообщали, что в следующем году власти обещают доплату пенсионерам в размере 500 грн всем, кто достиг 75-летнего возраста.
Кроме того, на размер пенсий повлияет повышение минимальной зарплаты.
После повышения минималки с 1 января 2021-го – 6000 грн и с 1 июля 2021-го – 6500 грн, поднимутся и пенсии, но только для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет.
Напомним, в Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы. По словам представителя парламента в Верховной Раде Василия Мокана, речь идет о нескольких этапах повышения.
Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.
Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».