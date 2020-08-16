Стало известно, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты к выплатам

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины в Facebook.

Согласно опубликованным данным, сума дополнительных выплат будет составлять 40 процентов от минимальной зарплаты.

"Решением Правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - говорится в сообщении.

Данная помощь будет выплачиваться уже с 1-го января.

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Ранее мы сообщали, что  в следующем году власти обещают доплату пенсионерам в размере 500 грн всем, кто достиг 75-летнего возраста. 

Кроме того,   на размер пенсий повлияет повышение минимальной зарплаты.

После повышения минималки с 1 января 2021-го – 6000 грн и с 1 июля 2021-го – 6500 грн, поднимутся и пенсии, но только для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. 

пенсия, зарплата

Напомним, в Украине запланировали поэтапное повышение минимальной заработной платы. По словам представителя парламента в Верховной Раде Василия Мокана, речь идет о нескольких этапах повышения.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги: "Пенсионный фонд начал...».