Дружина українського телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренка вразила красою під час відвідування публічного заходу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Якийсь красунчик в костюмі посмів взяти мене за руку🤭 @komarovmir, ти не знаєш, хто він?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку дівчина позує поруч зі своїм чоловіком, який буквально сяє від щастя. Вони прийшли на концерт, який проходив у Ботанічному саду Києва.

Шанувальники пари не змогли пройти повз такої краси, закидавши кумирів «тоннами» компліментів.

«Класна фотографія», «гарна пара», «які ж ви гарні», «Голлівуд прямо», «Дмитро ніби з тростиною!! Проситься циліндр 🎩!! Красиві!», «Які ж ви гарненькі», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров показав, як провів Івана Купала дружиною, моделлю Олександрою Кучеренко.

"Не забули, що сьогодні Івана Купала? Разом з дружиною вітаємо всіх зі святом, бажаємо нескінченної любові й щастя. І нехай кожен вінок неодмінно дійде до адресата. А якщо вже доплив - приносить тільки щастя", - повідомив він в підписі до знімків.

Нагадаємо, юна дружина Комарова з "Світ навиворіт" похвалилася, як проводить час без чоловіка: "Шикарні ноги".

Як повідомляла Politeka, юна дружина Комарова вразила домашнім видом без макіяжу: «Чоловік балує?».

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров показав, ніж його балує молода дружина, апетитне фото.