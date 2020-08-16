В Украине откажутся от паспортов старого образца в виде книжечки и обменять их на новые пластиковые документы

Как передает Politeka.net, такое решение было принято на очередном заседании Кабмина правительство Украины.

Согласно положениям в законопроекте «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки», планируется постепенный вывод бумажных паспортов-книжечек из обращения за счет их замены на пластиковые карточки.

Требовать от украинцев срочно заменить бумажные паспорта не будут, однако будут установлены новые сроки выдачи для тех, что уже выданы:

от 16 до 25 лет — до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

— до дня достижения лицом 25-летнего возраста; от 25 до 45 лет — до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотографию при оформлении паспорта;

— до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет — фотографию при оформлении паспорта; от 45 лет и старше — бессрочно при условии, что в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста — фотографию при оформлении паспорта.

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