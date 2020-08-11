В Кабмине обдумывают возможность провести индексацию пенсий для всех групп пенсионеров

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что сегодня при индексации пенсий выплаты многих пенсионеров не индексируются. В ведомстве хотят исправить эту ситуацию.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии «Слово и дело» отметил, что индексация должна происходить для всех пенсионеров. Кроме этого, она должна быть не ниже уровня инфляции. Он отметил, что в 2019 году была не очень высокая инфляция – всего 5-6%. В этом году инфляция составит примерно столько же. Поэтому и пенсии нужно проиндексировать как минимум на 6%.

Дорошенко напомнил, что в прошлом году пенсионерам добавили 15%, но эта индексация была связана с выборами.

«Это был наибольший рост где-то за лет 10. Вопрос в том, что ежегодно пенсия растет по всем категориям людей, но она растет по-разному», - объяснил Дорошенко.

По словам эксперта, в начале 2014 года преимущественно росла пенсия военнослужащих. Затем ее рост приостановили и начали расти выплаты для пенсионеров общих категорий. Чуть позже выросли и социальные выплаты.

Дорошенко объясняет, что пенсии всегда растут неравномерно. В идеале, чтобы они росли одинаково.

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