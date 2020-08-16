Американская фитнес-модель Ана Чери устроила жаркую фотосессию в кровати

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка поделилась горячим утренним фото. Чери лежала на кровати, выставив вперед свое главное достоинство – аппетитные подкачанные «булочки». Девушка была в стрингах, поэтому поклонники смогли рассмотреть ее фигуру во всей красе. Пикантности образу придала поза, в которой Ана развалилась в постели.

«Рада оставаться в постели весь день», - подписала фото красотка.

За день ее фото собрало почти 170 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ааааа! Какая горячая», «Ты самая красивая на свете!», «Выглядишь потрясающе», «Но как красиво и это тело целой богини», «Славный ангел лучший», «Чудесно», «Это выглядит так восхитительно», «Самый чувственный и красивый», «Надеюсь, у тебя хорошие выходные, Ана! Мой кумир и вдохновение», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Чери похвасталась утренним луком, сверкнув фигурой в спортивном комплекте. Девушка едва вместила свою грудь в тесный топ, а округлые бедра украсила леопардовыми шортиками. Стоит отметить, что тесный топ едва выдерживал вес роскошного бюста знаменитости, а крохотные шорты максимально подчеркивали фигуристые изгибы.

Напомним, что Ана Чери в мокром бикини поджарила "сладости" в невероятной позе: "Отменное тело".

Как сообщала Politeka, Ана Чери еле втиснула румяные "кексики" в вязанное черное белье: "Горяча и дикая".

Также Politeka писала, что Ана Чери приспустила купальник, устроившись в горячей позе на пляже: "Сладкий вид".