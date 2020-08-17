Американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо засветила идеальные формы в бикини

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фотографий по случаю дня рождения своей лучшей подруги. На одном из фото красотки стояли в белых купальниках. Оливия была в бикини, которое украшали женственные рюши. Ее горячая подружка была в купальнике-корсете и джинсовых шортах. У обоих девушек на голове были венки из цветов. Красотки померялись прелестями, хотя обе выглядели великолепно.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ @carasantana. Это был непростой год для тебя, и то, как ты с ним справилась, вдохновило всех, кто тебя знает…Я так люблю и восхищаюсь тобой по этой и по многим другим причинам», - написала модель трогательное поздравление для своей подружки.

Стоит отметить, что кроме фото в купальнике Оливия опубликовала еще несколько кадров с подругой. Пост собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Знайте, что у вас есть поклонник во мне всегда и навсегда», «Ты такая красивая», «Какая красивая женщина», «Очень красивые фотки. Милые дамы», «Малышки на миллион», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оливия Калпо в кружеве взбудоражила интимными играми в постели с мужчиной: «Это слишком».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо подразнила сладкими объемами в откровенном декольте: "Мужчины покорены".

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