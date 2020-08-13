Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, засвітила свої достоїнства

Відома красуня похвалилася своєю ідеальною зовнішністю в Instagram, передає Politeka.net. На одних з останніх кадрів зірка постала в топіку, який ледь щось прикривав.

Калпо зробила селфі, трохи піднявши камеру. Олівія засвітила пишні груди в білому топі зі сміливим декольте. Тканина натягнулася на великих бретельках і груди стиснулися, ніби одяг був вже дуже вузькою.

Крім того, блискавка посередині надала пікантності образу і навіть трохи розстебнулася.

Знаменитість розпустила недовге хвилясте волосся. Легкий макіяж лише підкреслив неймовірну красу "Міс Всесвіту".

Зірка виглядала не тільки дуже сексуально, але і мило, що відзначили її шанувальники.

За вісім годин фото зібрали понад 100 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали Калпо масу приємних повідомлень, було видно, що чоловіки підкорені.

Нагадаємо, Олівія Калпо з'явилася в маленькому купальнику, який ледь щось прикривав.

Ліфчик являв собою два крихітних трикутника тканини на найтонших бретельках. Такий купальник просто неймовірно підкреслив груди красуні.

Також модель одягла довгу спідницю, трохи спустивши її зі стегон і посвітивши лямками плавок.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо оприлюднила жаркий кадр у сторіз. Модель позувала в ліфчику, який відмінно підкреслив її груди. Невеликі форми навряд чи вміщалися в тісній білизні.

Зверху Калпо одягла жакет з укороченими рукавами. Шанувальники не могли встояти.

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