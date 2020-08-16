До чего же хороша

Популярная британская певица Дуа Липа пошалила на камеру в пикантном наряде

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. На фото Дуа предстала в очень соблазнительном топе, который стиснул ее упругую грудь таким образом, что та едва не выпрыгнула из него. Кроме этого, на топе были пикантные разрезы, которые засветили часть оголенного тела певицы.

На фото у Липы были красные волосы. Она подняла руки и задумчиво смотрела в кадр.

«Ты можешь улететь со мной сегодня вечером», - подписала фото звезда.

За полдня ее фото собрало более 1,5 миллиона лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Детка, позволь мне прокатить тебя», «Королева», «Ты такая очаровательная», «Так прекрасно», «Ничего себе», «Сладкая», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Липа поделилась с поклонниками повседневным фото. Она позировала в пикантном топе сиреневого цвета и светлых джинсах, эффектно крутясь на камеру ради сочных кадров. Певица рассказала, что она возвращается к работе. Фанаты оставили ей массу положительных отзывов.

«Дикая штучка», «ты сумасшедшая! В таком прикиде – на работу?», «фотки будто так и говорят, арестуйте меня», «идеал», - отметили в комментариях.

Напомним, что отвязная Дуа Липа в черном боди улеглась прямо в траву: "Отвал всего".

Как сообщала Politeka, Дуа Липа приоткрыла рот и сверкнула сочными «вишенками» ради смелого кадра: «Вкусные».

Также Politeka писала, что Дуа Липа в белье и колготках прильнула к красавчику: кадры искушения.