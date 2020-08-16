Актрисы, певицы, модели и телеведущие знают, какой трендовый купальник впечатлит поклонников больше всего

Каждый сезон мода неизменно меняется, поэтому звезды тщательно следят за новинками и примеряют на себя самые разные бикини. С блестками, силиконовыми завязками, без бретелек и даже с бусами на интимных местах - знаменитости любят экспериментировать с жаркими образами в этом году. Представляем вам топ-фото со звездами, которые последовали за трендами и выбрали самые стильные купальники.

Настя Квитко, более известная как русская Кардашьян, предпочитает самые смелые и дерзкие бикини этого сезона. С тонкими лямками, силиконовыми бретелями и довольно крошечными лоскутками ткани. Девушка предпочитает интриговать пышными формами, не делая акцент на бикини.

Кайли предпочитает монокини самых разных цветов и оттенков. Чаще всего купальники имеют цветной принт или глубокие декольте, чтоб подчеркнуть ее достоинства.

Ани Лорак очень редко показывает фото с пляжа или отдыха у бассейна. Каролина также предпочитает монокини, однако без принтов или других лишних украшений. Певица любит классические образы, однако не боится подчеркнуть свои достоинства.

Похудевшая Настя Каменских одна из тех девушек, кто любит экспериментировать и удивлять. Практически каждое появление Насти сопровождается удивлением, ведь у нее множество купальников. Каждый день в отпуске в этом году Настя удивляла самыми разными купальниками. Причем у Насти нет любимого дизайна.

А вот Светлана Лобода любит крошечные бикини с разноцветными принтами на груди. Мама двух дочерей не только в прекрасной форме, но еще и продолжает худеть, чтобы поддерживать тело в нужном ритме после наступления гастролей.

Отдыхая в Майами и поддерживая будущего мужа Яниса Тимму на тренировках, Анна каждый день появляется на пляже в разних купальниках. Седокова любит монокини сдержанного дизайна и оттенка. Сейчас звезда соблюдает режим интервального голодания, поэтому в еде себе не отказывает.

Анастасия Волочкова не любит монокини, предпочитая откровенные дизайны купальников, едва ли скрывающие интимные места. Чаще всего звезду высмеивают за появления на пляже в столь дерзком виде.

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