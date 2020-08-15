Украинская певица Тина Кароль откровенно рассказала о своей любви и ожиданиях о будущем муже

Не так давно певица трогательно обратилась к покойному мужу по поводу его дня рождения.

Вчера мужчина праздновал бы свой день рождения, поэтому на фан-аккаунте Тины появилось несколько тематических постов. Напомним, Евгений Огир умер в возрасте 32 лет в 2013 от рака желудка. Для Тины Кароль Огир изначально был продюсером (с 2007 года) и мужем (с 2008). У пары родился мальчик по имени Вениамин.

«Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Часть моего сердца умерла. Это невозвратно, это никогда не встретить снова… Вопрос «Когда ты перестанешь чувствовать себя одинокой?» — это как дерганье за косичку. Хочется махнуть по руке и сказать: «Ну, хватит уже»», - сообщается также на фан-странице Тины.

Поклонники бурно отреагировали на все посты, посвященные Евгению:

«С памяти не сотрется никогда и не надо,ведь это счастливые моменты жизни! И пусть часть Ее сердца, возможно останется в прошлом, но главное, что Любовь есть, она живет и она придет к Тине вновь, обязательно!», «Жаль её будущего избранника, если таковой конечно появится... Пропитана какой-то вечной грустью... Но, очень красивая...», «Но ведь носить образ чёрной вдовы всю жизнь невозможно.. Зачем??? Очень жаль всех в ее окружении , она пропитана вечной тоской и грустью (», «Все будешь хорошо жизнь продолжается. Но боль некогда не уйдет останется на сердце💔💔💔 навсегда 🙏🙏🙏».

Ранее в сети появился оригинальный кадр з специальной фотосессии артистки на странице "ФанТины" в социальной сети Инстаграм.

Так, поклонники представили кадр из книги "Тина Кароль. Одним Кадром". Эта фотокнига, снятая известным французским фотографом Serban DArgent. Работа над книгой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на странице ФанТины.

Также сообщается, что все деньги, вырученные от продажи фотокниги, будут направлены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" на помощь детским онкологическим больницам Украины.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".