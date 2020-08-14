Российский певец Филипп Киркоров высказался о возможном разводе звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Он рассказал об отношениях с Примадонной и ее семьей в интервью изданию "Собеседник", передает Politeka.net.

Вот уже несколько несколько недель разгораются слухи о личных проблемах Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сами супруги не выносят сор из избы, предпочитая отмалчиваться на вопросы журналистов, а вот Филипп Киркоров оказался более разговорчивым. Впрочем, он не прояснил ситуацию, но лишь еще больше заинтриговал своим рассказом.

"Это неприлично комментировать то, что происходит в этой семье, я не имею на это никакого права и основания", - отметил исполнитель. - "Могу лишь со стороны наблюдать в Инстаграм, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла. Она находится в прекрасной форме".

Разговоры на эту тему рассердили Филиппа Киркорова, он заявил журналистам, что мало общается с Аллой Пугачевой и ее домочадцами. В то же время, он всегда готов подставить бывшей жене свое крепкое плечо:

"У каждого своя жизнь, мы не дружим домами. Как вы себе представляете? Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придёт беда, я всегда помогу".

Ранее соседи Пугачевой и Галкина рассказали о ситуации в знаменитой семье и не подтвердили лухи о разводе. Жители поселка Грязи отмечают, что пара тщательно скрывают свою личную жизнь. Так одна из односельчан считает, что Алла Борисовна никогда не решится уйти от такого состоятельного мужчины, как Максим.

Напомним, что Киркоров похвастался подросшими детьми, у Лизы и Гарри Галкиных появились конкуренты: «Прекрасны».

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