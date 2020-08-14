Знаменитая украинская певица Настя Каменских озадачила домашним видом на новом "уютном" селфи

Настя каждый день делится с поклонниками в Инстаграм различной информацией, показывает себя в разных образах и восхищает похудевшей фигурой. Чаще всего Каменских демонстрирует идеальные образы с легким макияжем на лице с "естественным" эффектом - нюдовые помады, светлые тени с акцентом на глаза и ровный тон кожи с бронзатором.

Однако, без макияжа девушка привлекает к себе не меньше внимания. В этот раз красотка без макияжа с ровными волосами, уложенными заспину озадачила домашним образом -некоторые просто не узнали Настю, а другие же решили сравнить звезду с женщинами из Казахстана или прозвали "циганкой". Впрочем, большинство было восхищено ее естественностью:

«Я закрываю глаза, я отправляюсь туда Где шумит океана волшебная бирюза 🌊 Воспоминание, которое пахнет морем и свежим морским ветром ❤️ #NKвоспоминания #sweetmemories», - написала Настя.

Поклонники сразу же ответили:

«Какая нежная тут💙», «Красота какая 😍», «Прекрасная😍», «Я тоже хочу туда, где шумит океана волшебная бирюза 😂😂😂 Красотка❤️», «Божечки😍», «Такая милая💋💋💋💋», «Да капец похож на кавказскаюй девушку», «Дуже гарна, така справжня , щира 🥰❤️🤩», «Боже , какая Милашка , просто обожаю♥️❤️», «какая же ты красивая💖💖💖», «Какая здесь милая🤗🤗🤗», «Мулярка...», «Господи, не женщина,а мечта))❤️», «Такая скромная и красивая😘», «На цыганку пахоже и поёт по цыгански».

Также ранее звезда поделилась новым жарким снимком с отдыха на своей странице в Инстаграм.

В эти дни Настя вовсю наслаждается летним солнцем и пляжными развлечениями на море, при этом не забывая делиться с поклонниками кадрами своего отдыха. На этот раз звезда опубликовала новое фото, на котором показала свое роскошное летнее тело.

Так, на снимке Настя позирует на фоне моря в черном купальнике-бикини. Стильный наряд певицы привлекает к себе внимание оригинальной бахромой и высокой посадкой плавок, которая добавляет купальнику пикантную изюминку. Свой модный образ Настя дополнила большими очками и часами.

Певица стоит, соблазнительно прогнувшись слегка в сторону и выставив одну ногу вперед, чтобы сделать свою фигуру еще более стройной. Отметим, что такая фигура далась певице не легко, ведь в свое время ей пришлось бороться с лишним весом. Теперь она активно поддерживает полученный результат при помощи тренировок и правильного питания.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.