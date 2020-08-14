Эти звезды готовы пойти на все ради популярности

До сих пор некоторые романы звезд вызывают вопросы

В частности, люди продолжают гадать, были ли отношения на самом деле, или это всего лишь пиар. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые оказались в центре внимания из-за этой темы.

Известная певица Дженнифер Лопес в 2017 году якобы закрутила роман с рэпером Дрейком. Роман пары развивался под прицелами камер. Поклонники не могли понять, что связывает двух артистов - любовь или профессия.

Спустя два месяца артисты сообщили о паузе, а позже певица рассказала, что с Дрейком у нее только деловые отношения.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак несколько лет назад вела дружбу с «сыном д'Артаньяна», Сергеем Боярским. Позже звезда опубликовала страницу дневника, в котором Сергей якобы просил подружку показать пикантные фото.

Далее Ксения стала всем рассказывать, что Сергей оставил ей шрам на сердце, сам же Сергей никак не комментировал действия Ксении. До сих пор остается загадкой, что было между обоими.

Российская балерина Анастасия Волочкова якобы влюбилась в певца Николая Баскова. Мало кто верил в искренность.

Звезда все же настаивала на том, что у нее с Басковым очень теплые отношения. А сам артист признался, что когда-то с Волочковой он отлично провел время на Мальдивах.

Анастасия Волочкова: «Мы с Басковым действительно любили друг друга»! Шесть лет назад между Волочковой и Басковым была... Gepostet von WooZvezda am Mittwoch, 21. August 2019

Певицу Леди Гагу и актера Брэдли Купера стали подозревать в отношениях. При этом актер только развелся с моделью Ириной Шейк, поэтому артистку стали называть разлучницей.

В результате Леди Гага не выдержала и рассказала, что ее роман с актером был выдумкой для подогрева интереса к фильму «Звезда родилась».

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера Леди Гага, Брэдли Купер Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли... Gepostet von Real-lifes am Freitag, 12. Juli 2019

Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» рассказал, что крутил роман с певицей Жанной Фриске. Роман оба скрывали.

Однако экс-продюсер «Иванушек International» и «Блестящих» Олеся Сазыкина и отец умершей артистки не знали об отношениях. Поэтому предполагается, что певец решил поймать "хайп" на теме.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев признался, что у него был роман с Жанной Фриске! "Были молодые.... Gepostet von Журнал "ОТДОХНИ" am Freitag, 5. Juni 2020

Напомним, нестареющая Дженнифер Лопес изумила внешностью, показав красоту крупным планом

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