Известная певица MARUV (Анна Корсун) показала себя в горячем образе, взбудоражив фанатов
На фото красотка была в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке. Анна надела под низ черное белье, а образ дополнила стильными очками. На Корсун также были сапоги на приличном каблуке. Звезда на втором фото соблазнительно нагнулась и развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А я шла, шла, шла... Пирожок нашла!", - написала Анна.
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Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Села , поела - и дальше пошла", "Блин, шедевр", "Певица из группы "Марув"", "Прекрасна", "куда кричать о любви к тебе", "Юбка огонь", "Вот это пятая точка", "Богиня", "Вот это пирожок".
Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV показала видеоотчет со своей последней тренировки с коллегами.
Так, в этот раз певица решила восхитить фигурой во время последней тренировке вместе с девушками. Перед тем, как приступить к концертам и будущим масштабным выступлениям, Анна решила капитально откорректировать танцевальные связки для своего шоу.
Сообщалось, что украинская певица MARUV взбудоражила фигурой в необычном наряде, показав лишнее.
Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.
Напомним, MARUV после смены кардинальной имиджа огорошила сходством с Пугачевой
А еще Politeka писала, что MARUV в леопардовом костюме "оседлала" молоденькую красотку
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