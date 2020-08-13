Известная певица MARUV (Анна Корсун) показала себя в горячем образе, взбудоражив фанатов

На фото красотка была в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке. Анна надела под низ черное белье, а образ дополнила стильными очками. На Корсун также были сапоги на приличном каблуке. Звезда на втором фото соблазнительно нагнулась и развернулась спиной, демонстрируя пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А я шла, шла, шла... Пирожок нашла!", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Села , поела - и дальше пошла", "Блин, шедевр", "Певица из группы "Марув"", "Прекрасна", "куда кричать о любви к тебе", "Юбка огонь", "Вот это пятая точка", "Богиня", "Вот это пирожок".

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV показала видеоотчет со своей последней тренировки с коллегами.

Так, в этот раз певица решила восхитить фигурой во время последней тренировке вместе с девушками. Перед тем, как приступить к концертам и будущим масштабным выступлениям, Анна решила капитально откорректировать танцевальные связки для своего шоу.

Сообщалось, что украинская певица MARUV взбудоражила фигурой в необычном наряде, показав лишнее.

Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.

Напомним, MARUV после смены кардинальной имиджа огорошила сходством с Пугачевой

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