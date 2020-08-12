Бывшая актриса Меган Маркл откровенно рассказала о курьезном случае, произошедшем с ней до того, как она стала членом королевской семьи
В сети всплыли фрагменты архивного интервью, которое Маркл дала еще во время своей карьеры в Голливуде. Звезда рассказала о случайной встрече в 2013 году со своим кумиром - актрисой Ясминой Блит из сериала "Спасатели Малибу".
Тогда Маркл была студенткой и работала в магазине Humphrey Yogart в Лос-Анджелесе. Она заметила Блит возле парковки и подошла за автографом, пишут "Дни.ру".
"Знаете, что я ей сказала? Вы никогда не поверите! Я сказала самую нелепую вещь. Призналась, что влюбилась в ее героиню в рекламе антиперспиранта Soft & Dri", – поделилась Меган.
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Маркл сразу поняла свою ошибку. Она могла похвалить Блит за работу в сериале или фильме, но вместо этого напомнила о несерьезном рекламном ролике.
Звезда "Спасателей Малибу" сухо поблагодарила Меган, после чего быстро ушла. Маркл призналась, что в тот момент, осознав свой "провал" сильно расстроилась.
Ранее мы сообщали, автор биографии Меган Маркл Омид Скоби поведал в своей нашумевшей книге «В поисках свободы» о том, какое прозвище знаменитость получила, став членом королевской семьи. За спиной девушку во дворце, оказывается, называли «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».
Скоби признался, что ему известно имя того, кто отозвался о герцогине Сассекской таким образом, но он пока не готов его рассекретить.
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