Герцогиня сама не ожидала от себя такого

Бывшая актриса Меган Маркл откровенно рассказала о курьезном случае, произошедшем с ней до того, как она стала членом королевской семьи

В сети всплыли фрагменты архивного интервью, которое Маркл дала еще во время своей карьеры в Голливуде. Звезда рассказала о случайной встрече в 2013 году со своим кумиром - актрисой Ясминой Блит из сериала "Спасатели Малибу".

Тогда Маркл была студенткой и работала в магазине Humphrey Yogart в Лос-Анджелесе. Она заметила Блит возле парковки и подошла за автографом, пишут "Дни.ру".

"Знаете, что я ей сказала? Вы никогда не поверите! Я сказала самую нелепую вещь. Призналась, что влюбилась в ее героиню в рекламе антиперспиранта Soft & Dri", – поделилась Меган.

Маркл сразу поняла свою ошибку. Она могла похвалить Блит за работу в сериале или фильме, но вместо этого напомнила о несерьезном рекламном ролике.

Звезда "Спасателей Малибу" сухо поблагодарила Меган, после чего быстро ушла. Маркл призналась, что в тот момент, осознав свой "провал" сильно расстроилась.

Ранее мы сообщали, автор биографии Меган Маркл Омид Скоби поведал в своей нашумевшей книге «В поисках свободы» о том, какое прозвище знаменитость получила, став членом королевской семьи. За спиной девушку во дворце, оказывается, называли «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».

Скоби признался, что ему известно имя того, кто отозвался о герцогине Сассекской таким образом, но он пока не готов его рассекретить.

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