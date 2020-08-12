Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова похвасталась шпагатом на фоне потрясающего пейзажа

Девушка является моделью и профессиональной спортсменкой, завоевавшей множество кубков. Новый завораживающий снимок она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

Ульянова поделилась кадром в семейного путешествия на Закарпатье.

«Как же приятно, вот так спонтанно решить, собраться, вспомнить детство, побыть с самыми близкими и родными ♥️ Очень ценю это», - написала она.

При этом Ульянова опубликовала снимок со шпагатом, которым уделала даже балерину Анастасию Волочкову. Гимнастка стоит опершись о машину и закинув ногу за голову.

«Даша, ты очень красивая, милашка ❤️❤️🔥», «Красота😍😍 и Дашуха, и природа 😅😏», «Офигенно», «Как красиво», «Идеальная красота💃», «Женщина паук👏», «Растяжка», «Дашулик ты супер 😘», «Какая красота 😍😍😍 ну что за гибкая девочка такая ♥️♥️♥️», - сыплют комплиментами известной «холостячке».

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