Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова похвасталась шпагатом на фоне потрясающего пейзажа
Девушка является моделью и профессиональной спортсменкой, завоевавшей множество кубков. Новый завораживающий снимок она опубликовала на своей странице в «Инстаграм».
Ульянова поделилась кадром в семейного путешествия на Закарпатье.
«Как же приятно, вот так спонтанно решить, собраться, вспомнить детство, побыть с самыми близкими и родными ♥️ Очень ценю это», - написала она.
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При этом Ульянова опубликовала снимок со шпагатом, которым уделала даже балерину Анастасию Волочкову. Гимнастка стоит опершись о машину и закинув ногу за голову.
«Даша, ты очень красивая, милашка ❤️❤️🔥», «Красота😍😍 и Дашуха, и природа 😅😏», «Офигенно», «Как красиво», «Идеальная красота💃», «Женщина паук👏», «Растяжка», «Дашулик ты супер 😘», «Какая красота 😍😍😍 ну что за гибкая девочка такая ♥️♥️♥️», - сыплют комплиментами известной «холостячке».
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