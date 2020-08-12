Украинцы активно поддерживают Дана Балана в его «противостоянии» с Верой Брежневой

Как пишет Politeka.net, популярные в Украине артисты сражались за звание исполнителей лучшего украинского хита. Соответствующий конкурс организовали представители шоу «Голос країни», которые предложили украинцам выбрать, какая песня им нравится больше: «ВЕЧЕРиНОЧКА» от Веры Брежневой и Монатика или «#всепробачати» от Дана Балана и Оксаны Мухи.

В голосовании, которое проводилось в Инстаграм, голоса украинцев разделились почти поровну. И хотя многие в восторге от песни Брежневой и Монатика, Балан и Муха активно наступали им на пятки, и по итогу победили.

«При всем уважении и любви к творчеству Монатика, все же Дан», «Что то мне эта вечеринка не зашла, а #всепробачати очень душевная», «Да простят меня Святой Монатик и Вера Брежнева, но #всепробачати лучшее», «Там где Дан, всё лучшее», «Очень душевная песня, со смыслом главное!», «Искренность всегда побеждает», - пишут люди.

Отметим, что "Голос країни" запускает новый формат для подбора участников. Для начала организаторы попросили проголосовать за лучшую песню, по мнению слушателей. Когда же определится победитель, желающие смогут спеть популярный хит, записать выступление на камеру и выложить в "Инстаграм" с правильными тегами. Лучшие исполнители-аматоры смогут попасть в одинадцатый сезон "Голосу країни".

Напомним, кадры полураздетой Брежневой в объятьях Дана Балана всплыли в сети: Кароль была не первая.

Как сообщала Politeka, Дан Балан оригинально "уделал" Веру Брежневу одним лишь видео: "Это даже не обсуждается!".

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