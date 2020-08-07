Актор і автор Студії "Кварталу 95» Олександр Пікалов розповів про трагедію, яка стала великим шоком для команди

Подробицями він поділився в інтерв'ю Анатолію Анатолічу, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Інтерв'єр.

Трагедія в" кварталі " трапилася в 2007 році. Тоді в ДТП загинув один з ключових артистів Студії музикант Анатолій Костюк.

Це стало великим ударом для всієї команди, а особливо для Євгена Кошового, оскільки Костюк був його кумом.

"Тоха наш розбився на машині перед концертом, перед генералкою. Це жорстка втрата була. У нього народилася дитина, він відвіз малюка в Кривий і мчав назад і вилетів з траси. На тій грьобаній трасі, де Кузьма...вночі їхав, бо наступного дня мала бути ... Толік погано бачив. Водійський стаж у нього був мінусовий навіть. Коробка автомат, була б ручка, щось смикав би. Там поворот. Затяжний поворот. Він просто поїхав прямо", - розповів Пікалов.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП у Дніпропетровській області 2 лютого 2015 року.

Вранці в Криворізькому районі, біля села Лозуватка, сталося зіткнення позашляховика, в якому знаходився співак, і вантажівки.

Від отриманих травм Кузьма загинув на місці події.

Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його група дала концерт.

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