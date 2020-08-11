Одна из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников Эбигейл Рэтчфорд похвасталась выдающимся бюстом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором во всей красе показала свою аппетитную грудь. Красотка сделала селфи, сжав свои «дыньки», чтобы они казались еще больше. На ней был лифчик с рюшами, что придало ее образу особого шарма. Модель смотрела в кадр, но взгляд поклонников падал на ее очаровательную зону декольте.

«Хотела бы я опубликовать свежую фотографию, но я выгляжу как омар с этим солнечным ожогом. Поэтому, вот фотография, сделанная несколько месяцев назад. Удачного дня, малышки», - подписала фото модель.

За 20 минут ее фото собрало более 6,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вау, только огонь!», «Надеюсь, тебе станет лучше, загар - это не весело», «Ты великолепна!», «Вы прекрасны, несмотря ни на что», «Вау, привет, женщина-мечта, я люблю тебя», «Выглядит прекрасно», «Люблю твоих «близняшек», глаза, волосы и губы», «Ты королева», «Эти глаза и губы сводят меня с ума», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Инстаграм. Она публиковала в сети откровенные фото, благодаря чему на нее и обратили внимание.

Напомним, что упругие прелести Эбигейл Рэтчфорд чуть не выпрыгнули из мини-бикини: новое фото модели завораживает.

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд в мини-бикини показала свой "поджаренный" бюст крупным планом: "Огненная брюнетка".

Также Politeka писала, что сочная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала себя с нестандартного ракурса: «Это фантастика!».