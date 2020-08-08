Американська модель нижньої білизни Ебігейл Речфорд посвітила "добром" в крихітному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, модель позує в крихітному бікіні, ефектно закинувши руки за голову. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і браслети на руки. Сама модель при цьому закрила назад голову і відкрила рот.
Через крихітну білизну здається, що принади знаменитості ось-ось вистрибнуть з нього.
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Кадр модель ніяк не підписала, а її шанувальники були позбавлені такої можливості через те, що знімок був опублікований в Сторіс.
До цього ми розповідали, що 27-річна американська модель Ебігейл Ретчфорд не перестає радувати шанувальників своєю красою.
Кожен день Бікінібейба, як прозвали дівчину через її видатних форм, намагається публікувати в соціальній мережі свіжі яскраві знімки, в яких демонструє красиву білизну і власну розкішну фігуру.
Не став винятком і Новий день. Поки більшість українців замерзають і пробираються в тумані на роботу, Ебігейл нагадує, що десь у світі дуже тепло і світить яскраве сонце, зігріваючи все навколо. Вона позує в бікіні золотого кольору, яке насилу прикриває пишні форми, і блискучому поясі-спідниці.
Нагадавши, спекотна Ебі Ретчфорд блиснула принадами в напівпрозорій білизні.