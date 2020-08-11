Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, завела дружбу с известной певицей

При этом обоих связывает не только дружба, но и общее занятие. Об этом стало известно из известных таблоидов.

Так, Меган Маркл и певица Адель поддерживают дружеские отношения и вместе ходят на занятия пилатесом и фитнесом. Кроме того, Адель часто останавливается у бывших членов королевской семьи, и они подолгу общаются.

Обоим очень нравятся занятия пилатесом, ведь они отлично снимают стресс. С ними однажды даже заметили Гарри.

Стоит отметить, что не так давно Адель сильно преобразилась, скинув лишние килограммы. Звезда поменяла прическу и очень похудела. По словам бывшего мужа артистки, она претерпела серьезные изменения не только в личной жизни, но со своей внешностью после переезда в Лос-Анджелес.

Напомним, по информации таблоидов, после переезда принц Гарри начал навещать соседку, которой оказалась Адель.

Сперва герцог появился с визитом вежливости с целью возобновить прежнее общение. Ведь принц встречался с Адель не раз, когда они жили в Лондоне.

А теперь, после того, как Гарри и Меган переехали в США, принц решил "восстановить контакт" с британской звездой. Ведь сыну принцессы Дианы после переезда попросту стало скучно и одиноко.

После этого СМИ стали называть Адель соперницей жены принца.

Ранее мы писали, что королевский эксперт Колин Кэмпбелл обвинила Меган Маркл в манипулировании принцем Гарри.

Эксперт не сомневается, что именно герцогиня Сассекская оказывает огромное разрушительное влияние на внука королевы Елизаветы II.

А принц Гарри всегда поступает согласно убеждениям Меган Маркл, которая уже «заставила» его покинуть Букингемский дворец.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца