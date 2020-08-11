Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, завела дружбу с известной певицей
При этом обоих связывает не только дружба, но и общее занятие. Об этом стало известно из известных таблоидов.
Так, Меган Маркл и певица Адель поддерживают дружеские отношения и вместе ходят на занятия пилатесом и фитнесом. Кроме того, Адель часто останавливается у бывших членов королевской семьи, и они подолгу общаются.
Обоим очень нравятся занятия пилатесом, ведь они отлично снимают стресс. С ними однажды даже заметили Гарри.
Стоит отметить, что не так давно Адель сильно преобразилась, скинув лишние килограммы. Звезда поменяла прическу и очень похудела. По словам бывшего мужа артистки, она претерпела серьезные изменения не только в личной жизни, но со своей внешностью после переезда в Лос-Анджелес.
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Напомним, по информации таблоидов, после переезда принц Гарри начал навещать соседку, которой оказалась Адель.
Сперва герцог появился с визитом вежливости с целью возобновить прежнее общение. Ведь принц встречался с Адель не раз, когда они жили в Лондоне.
А теперь, после того, как Гарри и Меган переехали в США, принц решил "восстановить контакт" с британской звездой. Ведь сыну принцессы Дианы после переезда попросту стало скучно и одиноко.
После этого СМИ стали называть Адель соперницей жены принца.
Ранее мы писали, что королевский эксперт Колин Кэмпбелл обвинила Меган Маркл в манипулировании принцем Гарри.
Эксперт не сомневается, что именно герцогиня Сассекская оказывает огромное разрушительное влияние на внука королевы Елизаветы II.
А принц Гарри всегда поступает согласно убеждениям Меган Маркл, которая уже «заставила» его покинуть Букингемский дворец.
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