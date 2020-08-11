Настя Каменских поделилась трогательным признанием о малышах, которые ждут ее дома

Популярная украинская певица рассказала о том, почему так любит возвращаться домой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Так, Каменских призналась, что с домом у нее всегда приятные ассоциации. При этом певица не забыла упомянуть свою любимицу – болонку Мими, у которой на днях появились щенки. Настя рассказала, что ей очень нравится возвращаться в дом, где ее ждут эти малыши.

«Здесь самые приятные пробуждения, вкусные завтраки и самые родные люди (а сейчас еще и Мими с ее маленькими Мимусиками) Дома даже атмосфера особенная, потому что создана именно мною и близкими. Как приятно каждый раз возвращаться в этот свой маленький мир и просыпаться в нем», - написала звезда.

Она также поделилась своим фото в простом домашнем образе из пижамы с короткими шортиками. При этом певица на фото позирует совсем без косметики.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Настя, ты беременна?», «Любимая зайка», «Ты самая лучшая», «Вы как всегда прекрасны», «Что с глазами?))) перестаралась в фотошопе», «Неудачное фото, я даже не сразу поняла, что это Настя», «Собаки не заменят маленьких любимых карапузиков», - пишут в комментариях.

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