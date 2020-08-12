Известная американская фитнес-модель Николь Амато изогнулась в интересной позе на стуле

Модель активно ведет страницу в Инстаграм, на которой публикует свои жаркие фото в разных ракурсах, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних кадров знаменитость предстала в соблазнительной позе.

Красотка нарядилась в полупрозрачное боди черного цвета с глубоким декольте. Ткань обтянула все достоинства фигуры модели. Кроме того, можно было заметить самые интимные места.

Большое декольте было обрамлено стразами, что привлекало внимание. Николь выгнулась на стуле, демонстрируя часть пышной груди. Модель провела пальчиком между прелестями, придерживая их на месте.

Амато позировала на стуле возле пианино. Она легла на него, соблазнительно выгнувшись. При этом красотка широко расставила стройные ноги.

Ее голова свисала, поэтому волосы разбросались по полу. Модель приоткрыла губы и поднесла к ним яблоко. Глаза Николь были закрыты, будто от наслаждения.

"Запретный плод 🍎", - подписала снимок звезда.

За 11 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети оценили совершенные формы красотки. Некоторые отметили красоту длинных ножек, а другие написали комплименты ее умению быть сексуальной.

Напомним, Николь Амато предстала в синем бикини, которое едва скрывало грудь.

Крохотные кусочки ткани смогли скрыть лишь самые интимные места, при этом тонкие бретельки опасно напряглись на теле и натянулись.

Плавки-бикини также были маленькими и держались на игривых завязках по бокам.

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