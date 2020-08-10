Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными изгибами в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка сейчас отдыхает у моря. Сперва она поделилась кадрами с невероятным видом, который открывается из ее окна, а вечером выложила кадры, как лежит в одном халате без белья.

Из-за этого в кадр попали внушительные прелести красотки. В какой-то момент знаменитость решила прогуляться по номеру, из-за чего ее внушительного объема формы эффектно тряслись.

Однако поклонники Роуз не могли что-либо сказать, поскольку кадрами красотка решила поделиться у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, блеснула фигурой в необычном вязаном бикини.

Каждый день Деми любит проводить ярко и насыщенно, причем делает это звезда на пляже. Отдыхая и веселясь на побережье, необходится и без жарких фото. Фактически каждый день модель может показать себя в новом бикини.

Являясь представителем нескольких модных брендов купланьиков, Роуз не стесняется подчеркивать достоинства даже самыми провокационными нарядами. В этот раз она восхитила загорелым телом в вязаном бикини с разноцветным принтом на лифчике.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами