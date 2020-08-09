Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, блеснула фигурой в необычном вязаном бикини

Каждый день Деми любит проводить ярко и насыщенно, причем делает это звезда на пляже. Отдыхая и веселясь на побережье, необходится и без жарких фото. Фактически каждый день модель может показать себя в новом бикини.

Являясь представителем нескольких модных брендов купланьиков, Роуз не стесняется подчеркивать достоинства даже самыми провокационными нарядами. В этот раз она вохстила загорелым телом в вязаном бикини с разноцветным принтом на лифчике.

Крошечное бикини едва смогло скрыть грудь звезды, которую сама Деми не люибт прятать:

«Она самая милая девушка в мире ❤🥰🔥 @demirose», «Да, самая красивая и сексуальная», «Эта девушка чудесна. Строго чудесно. На мой взгляд, я не думаю, что многие девушки могут стоять рядом с ней. Затем БОГ сделал ее, ОН увидел совершенство», «так вкусно ... это заставляет вас его кусать ... Никакого стыда😏», «Красивая поза, мне нравится обстановка для шикарной женщины», «Bombon», «Такая красивая 🌷», - пишут пользователи.

Также модель решила восхитить кадрыми со съемок в новом бикини с кружевной вышивкой по бокам и на лифчике. Стройная красотка с пышными формами похвасталась в разных позах своими достоинствами.

Для большей пикантности и разнообразия, Деми взяла в руке кокосовый коктейль и дополнила образ черной прозрачной накидкой. Также на фото можно заметить стильные солнцезащитные очки и аккуратно уложенные локоны звезды.

Девушка решила блеснуть фигурой в разных ракурсах, в очередной раз удивив сеть объемами своих ягодиц:

«Beautiful⚘⚘⚘⚘», «Ничего себе это горячее 🌹😊🔥😜🤩🥰», «Самое горячее на сегодня😙😙😙😙😙😙», «Очень красиво», «Mamasita😍😘😘😘😘», «Моя любовь ❤️❤️», «🔥🔥 лучшая девушка», 2У этой девушки великолепное тело, не имеющее себе равных. Господь определенно свел нас с богиней. Аминь!!!!!», "Замечательная девушка🌹❤️🌹❤️ идеальная".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами