Звезды любят поднимать шум вокруг своей персоны и в этом им помогают горячие фото

Снимки в купальниках на отдыхе, обнаженные фото в спальне и другие кадры - тут же становятся поводом обсуждения тех или иных знаменитостей. Давайте же посмотрим на не менее пикантные фото, сделанных в ванной комнате.

Украинская певица Джамала, которая недавно во второй раз стала мамой, опубликовала смелый снимок, позируя в ванной. Звезда "нырнула" в воду в кружевном пеньюаре, из-под которого был виден большой живот. Фото наделало много шума в сети.

Украинская красотка Настя Каменских не раз фотографировалась в ванной. Снимки получаются одно горячее другого. Кудрявой исполнительнице есть чем похвастаться, поэтому пользователи сети просят ее почаще делиться подобными кадрами.

Соблазнительная "стройняшка" Светлана Лобода показала невероятные изгибы в ванной комнате. Звезда предстала в белье, распахнув халат. Идеальному телу этой знаменитости позавидует каждая: "Горячо!".

Певица Вера Брежнева сделала селфи в ванной, едва не сверкнув самым интимным. Такая красотка умеет заинтриговать фанатов.

Российская актриса Кристина Асмус недавно шокировала сеть, опубликовав обнаженное фото в ванной. Красотка не показала самого интимного, позволив фантазии фанатов разыграться.

Балерина Анастасия Волочкова показала личное фото из ванной, прикрывшись лепестками роз. Стоит отметить, что звезда часто публикует снимки из єтой комнаты в своем Инстаграм.

Напомним, Настя Каменских в коротеньких мини-шортах и леопардовом монокини показала, как обливается водой и веселится на заднем дворе своего дома. На странице в Инстаграм звезда получила сотни комментариев в ответ по поводу выложенного видео.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.