Молодая фитнес-модель Мишель Левин взбудоражила видом в черном бикини у бассейна

Модель решила показать в этот раз, как веселится у бассейна и как выглядит дома в стильном купальнике. Не секрет, что благодаря постоянным упражнениям, девушке удалось привести себя в форму и даже похудеть сильнее, чем до замужества.

«Нет спортзала? Нет проблем! Есть 3 отличных упражнения на тонус. (Вверху @ one0one_101 👙 @ M.Elle.Store)

1.Начните с малого – прыгайте высоко.

20 повторений на каждую сторону / 4 подхода

2️⃣Не позволяйте коленям выходить за угол пальцев ног:

16 прыжков / 20 секунд перерыв / 4 подхода

3️⃣ Медленные и контролируемые движения:

20 повторений на каждую сторону / 4 подхода - повторить 1, 2 и 3 ТРИ РАЗ👏🏻 👏🏻,» - раскрыла Мишель секрет своих упругих ягодиц и красивых бедер.

При этом девушка также записала специальный ролик об этом.

«Так чертовски хорошо в черном🖤😈», «Какой мужчина не мог полюбить это тело ??», «Как у тебя такая красивая грудь в таком подтянутом теле?», «Ты выглядишь потрясающе красиво», «Me gustabas mas con cabello negro y largo», «@biznessburford .... Я влюблен в нее, хахаха», «Очень красиво !!! 💎», «Смотрите в глаза!🔥💘😍», !У тебя красивая маленькая улыбка,» - пишут фанаты.

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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