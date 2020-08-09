Украинцы, имеющие «лишние» квадратные метры, вынуждены будут заплатить налог на недвижимость до сентября

Платить придется гражданам, у которых квартиры больше 60 «квадратов», дома площадью более 120 «квадратов» и другие объекты жилой недвижимости плоощадью свыше 180 квадратных метров. Если же у человека в собственности и дом, и квартира, их общая площадь не должна превышать 180 «квадратов».

По словам адвоката Максима Близинского, есть категории неджвижимости, за которую можно не платить налог. Это недвижимость, которой владеют органы госвласти, которую использует бизнес для осущестления предпринимательской деятельности, недвижимость, непригодная для проживания, а также та, которая находится в зоне отчуждения. В список вошли и собственность многодетных или приемных семей, где воспитываются пять и более детей, а также здания и сооружения промышленности и сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В следующем году украинских пенсионеров ждет трехкратный перерасчет пенсий

Однако раньше времени радоваться не стоит. Первый перерасчет будет в марте следующего года. Предполагается, что если до этого уровень пенсии был на уровне 2400 гривен, то после перерасчета размер выплаты составит 2760 гривен.

Если же до этого пенсионер получал 1500 гривен, то после индексации уровень выплат будет, как и прожиточный минимум, – 1769 грн.

На размер пенсии повлияет и повышение минимального прожиточного минимума. Мужчины, имеющие стаж 35 лет, и женщины с 30-летним трудовым стажеи имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки. С 1 января это будет 2400 гривен, а с первого июля — 2600 грн.

Также пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста, в следующем году пообещали доплату в размере 500 гривен.

В Бейруте толпа активистов захватила здание министерства иностранных дел

Сначала под стенами внешнеполитического ведомства произошли столкновения, а затем протестующие захватили здание.

Параллельно с этим вспыхнули столкновения с силовиками, которые открыли огонь на поражение. В результате этого ранения получили 110 человек. Госпитализировать пришлось 32 протестующих. Один сотрудник сил безопасности погиб.

Активисты сняли на камеру сожжение портрета президента страны.

Напомним, украинцам придется вернуть пенсии и субсидии.

Как сообщала Politeka, украинцы могут вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.

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