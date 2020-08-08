Средний рост и вес украинцев за последний год существенно изменился, людям показали красноречивые цифры

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Так, средний рост украинцев в зависимости от возраста колеблется в районе от 165 см до 171 см. Вес же от 65 до 79 кг.

Согласно данным, возраст имеет тенденцию уменьшаться, а вес наоборот — увеличивается. Избыточную массу имеют 39,8% человек. А ожирение у 15,4% граждан.

Уточняется, что украинки старше 18 лет в среднем весят 71 кг и имеют рост в районе 164 см. За год жизни, женщины в Украине в среднем набирают один килограмм. Избыточный вес зафиксирован у 35% женщин, а ожирение у 18,3%.

В то же время средний вес украинцев старше 18 лет составляет 80 кг, а рост 175 см. Из них 45% имеют избыточный вес. Ожирение же зафиксировано у 14,3%.

До этого мы рассказывали, что в Украине значительно увеличится количество безработных. Как утверждают эксперты, ситуация на рынке труда ухудшится уже к концу этого года.

В НБУ прогнозируют уровень безработицы порядка 10 процентов, но все может быть намного плачевней и эта цифра может увеличиться в два раза.

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