В Мининфраструктуры планируют ввести новый налог для украинских водителей

Как стало известно, в планах ведомства обложить налогами водителей такси. Законопроект, который представили в министерстве, должен принести в бюджет около 800 миллионов гривен. Согласно документу, каждый таксист должен ежегодно платить в бюджет по 3 600 гривен за возможность таксовать.

Если у таксистов не будет лицензии, их планируют штрафовать на 3 400 гривен. Отмечается, что этот законопроект поможет государству регулировать рынок такси в Украине, который сейчас частично работает в тени. В Кабмине недовольны тем, что государство теряет деньги из-за того, что таксисты занимаются перевозками и не платят налоги. Этот законопроект должен легализировать рынок такси.

На данный момент законопроект обнародован для обсуждения. Через месяц он будет доработан и передан в парламент для утверждения.

Как известно, рынок такси в Украине развивается самостоятельно и хаотично. Около 95% рынка находится в тени. Отмечается, что в документе заинтересованы крупные сервисы такси, которые работают легально и проигрывают конкуренцию сервисам, которые не платят налоги. Впрочем, есть и противники документа, которые утверждают, что стоимость услуг такси после утверждения законопроекта повысится.

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