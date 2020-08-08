Украинских пенсионеров предупредили о трехкратном перерасчете всех выплат, однако радоваться не стоит

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Так, первые перерасчет будет в марте следующего года. Предполагается, что если до этого уровень пенсии был на уровне 2400 гривен, то после перерасчета размер выплаты будет 2760 гривен.

А вот если до этого пенсионер получал 1500 гривен, то после индексации уровень выплат будет, как и прожиточный минимум – 1769 грн.

Кроме того, повлияет на размер пенсии украинцев и повышение «минималки». Особенно сильно это почувствуют те, кто выполнил требования по рабочему стажу: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Они, по закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки. С первого января это будет 2400 гривен, а с первого июля — 2600 грн.

По словам ученого Лидии Ткаченко, в следующем году власти обещают доплату пенсионерам в размере 500 грн всем, кто достиг 75-летнего возраста. Поэтому данный шаг на себе почувствуют далеко не все украинцы престарелого возраста.

До этого мы рассказывали, что по словам финансового аналитика Егора Комова, рост зарплаты в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов, с учетом того, как в стране растут цены.

Напомним, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

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