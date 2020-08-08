Популярная фитнес-модель из США Ана Чери взбудоражила горячим снимком своей роскошной фигуры

Как передает Politeka.net, красотка не постеснялась попозировать полуобнаженной, чем произвела настоящий "бум" в сети.

Как известно, фитнес-модель активно ведет свою страницу в Инстагрм, где делится снимками с тренировок, фотосессий и обычной жизни. Периодически Ана Чери постит фотографии достаточной откровенного характера, в том числе и без одежды.

Так, модель показала свежий пикантный снимок. На нем она позирует в душе, выпятив свою огромную пятую точку крупным планом и слегла, прикрыв руками свои «персики». Также Чери обвесила свои ноги позолоченной цепью.

Фотография вызвала фурор, ведь поклонники не могли пройти мимо такого эстетического наслаждения

Только за полчаса ее лайкнули свыше 60 тысяч раз.

До этого Ана Чери демонстрировала фигуру в крохотном кружевном белье.

Модель любит похвастаться фигурой, при возможности оголяя роскошные виды. Как можно заметить, работа в спортзале не прошла зря - тело красотки имеет практически идеальный вид. При этом, как известно, Чери довольно часто балует себя сладостями, но при этом не забывает следить за питанием.

В этот раз красотка решила не изменять себе, показав на камеру очередной провокационный образ.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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