Популярная фитнес-модель из США Ана Чери взбудоражила горячим снимком своей роскошной фигуры
Как передает Politeka.net, красотка не постеснялась попозировать полуобнаженной, чем произвела настоящий "бум" в сети.
Как известно, фитнес-модель активно ведет свою страницу в Инстагрм, где делится снимками с тренировок, фотосессий и обычной жизни. Периодически Ана Чери постит фотографии достаточной откровенного характера, в том числе и без одежды.
Так, модель показала свежий пикантный снимок. На нем она позирует в душе, выпятив свою огромную пятую точку крупным планом и слегла, прикрыв руками свои «персики». Также Чери обвесила свои ноги позолоченной цепью.
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Фотография вызвала фурор, ведь поклонники не могли пройти мимо такого эстетического наслаждения
Только за полчаса ее лайкнули свыше 60 тысяч раз.
До этого Ана Чери демонстрировала фигуру в крохотном кружевном белье.
Модель любит похвастаться фигурой, при возможности оголяя роскошные виды. Как можно заметить, работа в спортзале не прошла зря - тело красотки имеет практически идеальный вид. При этом, как известно, Чери довольно часто балует себя сладостями, но при этом не забывает следить за питанием.
В этот раз красотка решила не изменять себе, показав на камеру очередной провокационный образ.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".