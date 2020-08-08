Верка Сердючка со своей мамой дала жару в центре Киева

Популярная исполнительница и любимица публики залезла в фонтан на Крещатике, где задорно танцевала со своей мамой и подтанцовкой под песню Make It Rain Champagne. На одном из кадров запечатлено, как в какой-то момент мама Верки Сердючки подскользнулась, не удержалась и упала в фонтан.

Надо сказать, что саму Верку Сердючку сильно разозлило поведение мамы, она ее при всех отчитала.

«Мама меня, конечно, у фонтана вывела. Она в зоне риска и не надела маску. Ганьба!» – разгневалась артистка.

Позже стало известно, что это были съёмки праздничного концерта приуроченного ко Дню независимости, который будет транслироваться 24 августа на телеканале «Украина».

Ранее мы сообщали, известная исполнительница Верка Сердючка призналась, на что тратит личное время.

Откровенное признание Верка Сердючка сделала во время вечеринки, которая посвящена 15-летию шоу-программы "Светская жизнь".

Так, Верка Сердючка призналась Кате Осадчей, что увлекается прослушиванием так называемых "пленок Порошенко", которое представил нардеп Андрей Деркач.

"Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes новый альбом. Жму твою руку и обнимаю", - заявила она на сцене.

Во время признания у ведущей программы "Светская жизнь" Кати Осадчей даже на мгновенье пропал дар речи и она не знала, что ответить на признание певицы.

Напомним, Верка Сердючка с красоткой-мамой переполошили украинцев новыми образами.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка призналась в тайном увлечении, у Кати Осадчей пропал дар речи.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни.