Звезды стараются оградиться от внимания публики, скрывая место своего проживания

Однако, их роскошные дома не заметить невозможно. Представляем вашему вниманию топ подборку фото и видео из роскошных особняков звезд.

Настя Каменских живет вместе со своим мужем Потапом в двухэтажном особняке под Киевом. На территории частного двора пары есть много растений, большой бассейн и место для барбекю. Также на заднем дворе есть зона, похожая на террасу с подвесными качелями.

Сами комнату внутри дома сделаны в стильных серо-белых тонах с элементами натурального дерева. Настя любит показывать, как тренируется возле ступенек на второй этаж. Ее просторная зала Она выполнена в белых тонах, пол покрыт паркетными досками, а ванная комната похожа на королевскую – там пол покрыт плиткой с черным орнаментом, а металлические конструкции украшены позолотой.

Дом Тины Кароль расположен также под Киевом в селе Зазимье. Звезда даже имеет собственный спортзал, розарий, огород и сад с множеством растений. На первом этаже у Кароль есть просторная кухня, а зала выполнена в светлых тонах.

При этом единственный сын Тины Кароль Вениамин имеет свой собственный этаж в доме. Там есть его спальня, игровая комната и уборная. Впрочем, пользуется роскошью мальчик редко, так как учится в Лондоне и большую часть времени живет там.

На третьем этаже Тина покорила комнатой с роскошным роялем, который засветила во время съемок с Даном Баланом. Пара снимала клип в доме звезды во время карантина. Также на третьем этаже есть ванная комната и большая гардеробная. При этом Тина не любит дорогую мебель, а фрукты и овощи выращивает сама.

На большой территории певицы расположены миниферма, собственный огород, конюшня и бассейн.

Дом Оли Поляковой сделан полностью из дерева в особом стиле, у звезды также есть домашний кинотеатр.

Не так давно звезда еще достроила к особняку гостевое крыло, спальню, террасу и спортивный зал.

Спальня звезды очень роскошная – с панорамными окнами и видом на реку. В светлой гостинной звезды также есть камин.

Маша Евросинина очень хорошая домохозяйка, любящая мама и жена, поэтому в ее доме очень светло и уютно. Много раз звезда показывала, что любит убираться в доме, это успокаивает.

Интерьер квартиры выполнен в современном стиле. Кухня телеведущей состоит из черной мебели, просторная гостиная с белым диваном и игровой зоной для сыночка Александра также выполнены в сдержанном стиле.

Стены и ванна сделаны в черных тонах, а белые окна с вазонами звезда много раз показывала в Инстаграм.

Монатик практически не показывает свою личную жизнь на публике, скрывает лица сыновей-близняшек и не говорит о жене. Он любящий отец, поэтому старается беречь близких от внимания публики.

Дом звезды выполнен в белых тонах, в гостевой комнате есть большая коллекция комиксов, ведь является их большим фанатом. Под самой крышей дома размещена собственная комната мужчины. Там есть пианино, которое Монатику подарили на 25-летие. В доме есть также зона отдыха с огромной плазмой и диваном, где певец веселится с сыновьями.

Несколько дней София Ротару также опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала необычно красивый сад и роскошные дома, в которых проживает под Киевом. Также София Ротару похвасталась цветущими садами и роскошью во дворе.

А сегодня, после дня рождения звезды, в сети, на фан-странице Ротару в Инстаграм, появились кадры с того же дома, где звезда отметила свой счастливый праздник. Поздравить звезду приехали близкие, среди которых была замечена и внучка Ротару – Соня.

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