Британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими округлостями на камеру

Звезда предстала в соблазнительном виде, впрочем, как всегда, сообщает Politeka.net. Красотка разместила несколько соответствующих сториз в своем Инстаграм.

На кадрах известная модель предстала в коротком белом топике с глубоким декольте. Вырез был настолько откровенным, что позволил рассмотреть грудь модели почти во всех деталях.

Большие прелести выглядели необъятными, к тому же белой ткани, не особо что-то удавалось прикрыть. Красивый бантик на декольте придавал еще большего акцента вещи.

Длина топика позволила рассмотреть тонкую талию знаменитости.

Также на Роуз была длинная белая юбочка, идеально севшая на объемных бедрах.

Модель сделала красивую прическу из волнистых локонов и легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

Она мило улыбалась в компании подруги и не только.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, вероятно, красотке написали массу хорошего в директ: "Обжигающая малышка".

Напомним, Деми Роуз блистала в одном латексном белье. Модель сначала повернулась к фотографу спиной, чтобы тот зафиксировал ее невероятный вид сзади.

Упругие ягодицы выпирали из бикини, а ровную спинку оплели толстые лямки лифчика.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз снялась в фотосессии без белья и прикрылась одним полотенцем. Звезда позировала на постели. Соблазнительные формы модели покорили пользователей сети, которые тут же оставили массу комплиментов под ее постом.

Люди писали, что Деми невероятно привлекательна и вызывает только восхищение.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами