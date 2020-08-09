Британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими округлостями на камеру
Звезда предстала в соблазнительном виде, впрочем, как всегда, сообщает Politeka.net. Красотка разместила несколько соответствующих сториз в своем Инстаграм.
На кадрах известная модель предстала в коротком белом топике с глубоким декольте. Вырез был настолько откровенным, что позволил рассмотреть грудь модели почти во всех деталях.
Большие прелести выглядели необъятными, к тому же белой ткани, не особо что-то удавалось прикрыть. Красивый бантик на декольте придавал еще большего акцента вещи.
Длина топика позволила рассмотреть тонкую талию знаменитости.
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Также на Роуз была длинная белая юбочка, идеально севшая на объемных бедрах.
Модель сделала красивую прическу из волнистых локонов и легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.
Она мило улыбалась в компании подруги и не только.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, вероятно, красотке написали массу хорошего в директ: "Обжигающая малышка".
Напомним, Деми Роуз блистала в одном латексном белье. Модель сначала повернулась к фотографу спиной, чтобы тот зафиксировал ее невероятный вид сзади.
Упругие ягодицы выпирали из бикини, а ровную спинку оплели толстые лямки лифчика.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз снялась в фотосессии без белья и прикрылась одним полотенцем. Звезда позировала на постели. Соблазнительные формы модели покорили пользователей сети, которые тут же оставили массу комплиментов под ее постом.
Люди писали, что Деми невероятно привлекательна и вызывает только восхищение.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами