Британская модель Деми Роуз не устает хвастаться своими округлостями на камеру 

Звезда предстала в соблазнительном виде, впрочем, как всегда, сообщает Politeka.net. Красотка разместила несколько соответствующих сториз в своем Инстаграм.

На кадрах известная модель предстала в коротком белом топике с глубоким декольте. Вырез был настолько откровенным, что позволил рассмотреть грудь модели почти во всех деталях. 

Большие прелести выглядели необъятными, к тому же белой ткани, не особо что-то удавалось прикрыть. Красивый бантик на декольте придавал еще большего акцента вещи. 

Длина топика позволила рассмотреть тонкую талию знаменитости. 

Популярные статьи сейчас

Дан Балан оказался в объятиях эпатажной блондинки, и это не Тина Кароль: "Какая красотка!"

Каменских без ума от своих новорожденных малышей, Потап снял минуты нежности: «Люблю!»

Худющая Бузова в микро-купальнике без капли скромности показала, за что ее любит Дава: «Бомба»

Трагически оборвалась жизнь юного сына Виктора Павлика: "Забрал Господь моего ангела!"
Показать еще

Также на Роуз была длинная белая юбочка, идеально севшая на объемных бедрах. 

Модель сделала красивую прическу из волнистых локонов и легкий макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы.

 

Она мило улыбалась в компании подруги и не только. 

Кадры не собрали много лайков и комментариев, но, вероятно, красотке написали массу хорошего в директ: "Обжигающая малышка". 

Напомним, Деми Роуз блистала в одном латексном белье. Модель сначала повернулась к фотографу спиной, чтобы тот зафиксировал ее невероятный вид сзади.

Упругие ягодицы выпирали из бикини, а ровную спинку оплели толстые лямки лифчика. 

Ранее сообщалось, что Деми Роуз  снялась в фотосессии без белья и прикрылась одним полотенцем. Звезда позировала на постели. Соблазнительные формы модели покорили пользователей сети, которые тут же оставили массу комплиментов под ее постом. 

Люди писали, что Деми невероятно привлекательна и вызывает только восхищение. 

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами