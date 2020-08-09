Некоторые знаменитости с годами будто не стареют вовсе, однако, благодаря технологиям, можно узнать многое

С помощью специальной программы можно заглянуть в будущее и посмотреть, как знаменитости будут выглядеть 30 лет спустя.

Известный актер Леонардо Ди Каприо покорил сердца многих женщин, и продолжит делать это даже после старости. Как говорится, постареет красиво.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес сейчас не выглядит на свой 51 год. Даже в 70 она останется очень привлекательной женщиной.

39-летней Ким Кардашьян восхищается весь мир. Звезда пользуется услугами косметологов и хирургов, но старость все же может победить. Возможно, именно так красотка будет выглядеть через 20-30 лет.

Голливудская звезда Анджелина Джоли стареет медленно. Через десятки лет ее красота может увядать, но все же актриса никогда не потеряет своего очарования.

Артистка Марго Робби, возможно, будет выглядеть не так привлекательно, как много лет назад. Но определенно она останется одной из самых шикарных женщин Голливуда.

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в футболке и защитной маске. Красотка смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою пышную грудь. Волосы звезда решила собрать в узел.

Фанаты поставили полтора миллиона лайков и написали много хороших комментариев.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим средним сыном Ноксом. Несмотря на жару, она была одета в объемный кашемировый свитер с V-образным вырезом и белую длинную юбку.

Поклонники обратили внимание, что 45-летняя звезда сильно похудела.



Напомним, что Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Как сообщала Politeka, наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».