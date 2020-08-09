Некоторые знаменитости с годами будто не стареют вовсе, однако, благодаря технологиям, можно узнать многое

С помощью специальной программы можно заглянуть в будущее и посмотреть, как знаменитости будут выглядеть 30 лет спустя. 

Известный актер Леонардо Ди Каприо покорил сердца многих женщин, и продолжит делать это даже после старости. Как говорится, постареет красиво. 

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#leonardodicaprio #amrica #actor

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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес сейчас не выглядит на свой 51 год. Даже в 70 она останется очень привлекательной женщиной. 

39-летней Ким Кардашьян восхищается весь мир. Звезда пользуется услугами косметологов и хирургов, но старость все же может победить. Возможно, именно так красотка будет выглядеть через 20-30 лет.

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Manifest it all ✨ Dreams do come true ✨

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Голливудская звезда Анджелина Джоли стареет медленно. Через десятки лет ее красота может увядать, но все же актриса никогда не потеряет своего очарования. 

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“I’m thinking today of the Mothers of #Srebrenica, and all the other survivors, whose husbands, brothers, sons were murdered in the genocide twenty-five years ago. I think too of the victims, in particular the children, who were denied the chance to live and love and have families of their own. It is a loss beyond words. And I think of all the people of #Bosnia-#Herzegovina, that beautiful heart-shaped country in the heart of #Europe, which has given me so many dear friends and wonderful experiences, and which to me will always stand for strength, warmth, and dignity. To all #Bosnians: I send you my sympathy and my respect, and I grieve with you. You do not need to be prisoners of the past. You can resist attempts to divide you from anybody else on the basis of their nationality, or ethnicity, or religion, or the colour of their skin. You can reject discrimination and hate speech and propaganda and lies. You can share a vision for a world built on equal rights and equal laws, respect for difference. A world in which the kind of murderous agenda that led to Srebrenica could not succeed. That is the best way we can honour the families we remember today - and the victims of persecution everywhere, with whom we can be proud to stand.” #AngelinaJolie

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Артистка Марго Робби, возможно, будет выглядеть не так привлекательно, как много лет назад. Но определенно она останется одной из самых шикарных женщин Голливуда. 

Напомним, Дженнифер Лопес позировала в футболке и защитной маске. Красотка смотрела в объектив камеры, демонстрируя свою пышную грудь. Волосы звезда решила собрать в узел.

Фанаты поставили полтора миллиона лайков и написали много хороших комментариев. 

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли вышла на прогулку по Лос-Анджелесу со своим средним сыном Ноксом. Несмотря на жару, она была одета в объемный кашемировый свитер с V-образным вырезом и белую длинную юбку.

Поклонники обратили внимание, что 45-летняя звезда сильно похудела.

Напомним, что Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Как сообщала Politeka, наглая Джоли без угрызения совести рассказала, как увела Питта: "Подогревала интерес...".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».