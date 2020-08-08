Знаменитая артиска Ани Лорак показала кадры с концерта, в котором перепела Софию Ротару

Певица решила поделиться роликом, чтобы поздравить звезду с днем рождения, а также восхититься ее талантом.

Также в разделе Стори звезда показала архивные кадры, на которых две певицы вместе позировала с буетами в руках. Можно заметить на старых фото, как выглядела Каролина до пластики. В частности, звезда уже изменила форму носа, регулярное делает ботокс и увеличивает губы.

София Ротару также пользуется услугами косметолога, однако очень грамотно, поэтому певицу уже прозвали "вечно молодой".

В ролике Каролина решила перепеть знаменитую песню Ротару и поздравить ее в подписи. Фанаты же отметили, что она метит на роль приемницы Софии.

«С Днём рождения, Легенда! Дорогая и любимая София Ротару @sofiarotaru.official! Наша любовь бесконечна. Будьте здоровы и счастливы всегда! «Вишнёвый сад» – одна из моих любимых песен, которая отзывается во мне всеми красками души. Спасибо, что Вы есть! ❤️», - пишет Лорак.

Фанаты не остались в стороне: «

«С днём рождения София Михайловна!❤️👏🎤», «В моей душе тоже отзывается.... Очень искренняя, душевная... 🎉🎉❤️❤️❤️Люблю», «Ну не слышу я тут живого голоса😢печально, но это фанера», « Обожаю😍 Услышав эту песню несколько лет назад в Вашем исполнении,Каролиночка,я просто влюбилась❤️😍👏Вы невероятно красиво ее исполнили❤️ эта одна из моих любимейших песен❤️ и я просто влюблена именно в Ваше исполнение👏❤️ так красиво она звучит❤️ Спасибо Вам огромное Каролиночка 👏❤️ Браво!❤️👏 До сих пор пересматриваю это выступление❤️ », «Супер. Моя любимая песня. И спасибо Софии Ротару это наша легенда. И также спасибо Аниларак. Я вас люблю», «Прекрасное исполнение😻», «любимая моя скучаем по вашим выступлениям на жаре🥺❤️».

Несколько дней назад певица начала делиться в разделе Стори новыми фото из отдыха, которые тут же привлекли внимание фанатов к себе. Дело в том, что Каролина решила восхитить фигурой в простом черном костюме.

Похоже, за время карантина Каролина не только не поправилась, но еще и привела себя в лучшую форму - подтянутая фигура артистки и ее загорелая кожа сразу бросаются в глаза. как известно, сейчас певица весит всего 52 кг, о чем сообщала в прямом эфире.

По ее словам, даже во время отдыха она правильно питается и отказывается от сладостей. Поклонники также отмечают, что звезда заметно "омолодилась".

Также каролина опубликовала совместные фото с ребенком.На снимках Ани Лорак позирует рядом с 9-летней Соней на фоне красивой бухты. Исполнительница нарядилась по-дорожному практично: серая рубашка, штаны на шнурках в тон, более темная кепка-бейсболка и коричневая кожанная сумка через плечо.

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

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