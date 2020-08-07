Фитнес-модель из Соединенных Штатов Ана Чери решила похвастаться роскошными изгибами в спортивном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я обожаю путешествовать, но еще больше я люблю возвращаться домой», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Чери позирует в спортивном тесном топе и лосинах, которые подчеркивают внушительные прелести девушки. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Это так круто», «мило выглядишь», «тоже самое и у меня», «дом, милый дом», «о бог мой, вот это вид», «синяя молния!», «сладкая крошечка», «вот это малышка», — пишут они.
До этого Ана Чери демонстрировала фигуру в крохотном кружевном белье.
Модель любит похвастаться фигурой, при возможности оголяя роскошные виды. Как можно заметить, работа в спортзале не прошла зря - тело красотки имеет практически идеальный вид. При этом, как известно, Чери довольно часто балует себя сладостями, но при этом не забывает следить за питанием.
В этот раз красотка решила не изменять себе, показав на камеру очередной провокационный образ.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
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