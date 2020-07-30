Екс-солістка групи "ВІА Гра", українська шоувумен Надія Мейхер показала відразу кілька гарячих образів для літа

Як повідомляє Politeka.net вона опублікувала ролик на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця).

Надія Мейхер не тільки співає і працює телеведучою, але ще і просуває власний бренд одягу. Найцікавіші моделі вона незмінно приміряє сама і демонструє своїм шанувальникам. На цей раз знаменитість підібрала відразу п'ять незвичайних образів.

Першим ділом Надія Мейхер представила червоне шкіряне плаття з бретельками на "карабіни". Обтягуючий матеріал вигідно підкреслив її груди, талію та стегна. Вона доповнила свій наряд блискучою підвіскою на шию і сірою сумкою зі шкіри.

Інший образ вийшов більш ніжним і повітряним завдяки легкому різнобарвному сукні до щиколоток. Він майорить від потоків возуха, а оголені плечі надають зовнішності скромну пікантність.

Наступний наряд більше підійде для прохолодної погоди. Надія Мейхер одягла туфлі з відкритими носками, довгу жовту спідницю і кофту з довгими рукавами - в такому можна прогулятися прохолодним літнім вечором або восени, яка вже не за горами.

Четвертий образ ще знадобиться цього літа. Він складається з чорної капелюхи, легкої майки, спідниці з квітковими візерунками, червоними туфлями і сумочкою. З останнім нарядом Надя Мейхер одягла чорний капелюх з чорними туфлями, проте іншу вибрала одяг світлих кольорів. Так на відео вона хизується в білій футболці і довгою біло-синьо-чорній спідниці.

Користувачі соціальної мережі оцінили обновки Мейхер в коментарях:

"Яка краса !🔥🌹🔥"; "Класична краса від Надії!👏❤️🙏"; "Шикарно, Надя!😍"; "Красуня ❤️❤️❤️"; "Шикарна, справжня, надихаюча... 💐"; "Надя ти супер 😍🔥🔥"; "Бомбаа😮"; "Надюша! Ти прикраса цих речей"; "Стильненько)"; "Фігура - бомба👍👍👍👍"; "Яка класна!🔥💣💥".

Нагадаємо, Мейхер, Герцег та інші красуні з ВІА Гри показали, як тримати тіло у формі.

Також Politeka повідомляла, що розкішна Надя Мейхер перетворилася в зухвалу модель і покрутила на камеру п'ятою точкою.

А ще Politeka писала, що Надія Мейхер заплющила очі від задоволення, виставивши напоказ апетитні принади.