Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась насмешливым роликом и попала под волну критики

Не секрет, что Настя активно пользуется молодежным приложением "Тик-Ток", в котором каждый день делится специальными роликами, используя разные фильтры. Певица стала популярна на данной платформе еще несколько месяцев назад и даже получила награду. Теперь свои видео она выкладывает и в Инстаграм, однако, далеко не всегда их воспринимают положительно.

Чтобы набрать популярность среди разных возрастных категорий, Настя начала записывать шуточные подростковые видео, которые пользуются спросом в "Тик-Ток", однако в этот раз записанное видео не понравилось пользователям сети. Позируя в стильном белом платье и с нюдовым макияжем на лице, Настя показала, как умеет позировать для съемок, а также и то, как может быть шутливо недовольной. "Кривляния" Каменских, как написали пользователи в Инстаграм, они расценили так:

«Как всегда, делать нехер....», «🤦‍♂️🤦‍♂️Блин Настя завязывай...... 😎», «Что это было🤣», «@ol_esia8609 она сама не знает😆», «Красавица🔥,» Пора угомониться🤗😘😍», «😂😂😂😂Nice», «Красоточка😍», «Мулярка....», «Ах ты львица,Потапа уже всё заточила😂», «Настя ви дуже прикольна🔥🌷😘😘😘».

До этого Настя решила подчеркнуть свою фигуру в модном нюдовом костюме. При этом девушка прошлась на улице и весело потанцевала перед объективом, привлекая внимание к себе.

И если днем ранее девушку раскритиковали за откровенный вид в белом белье и неуместные танцы в ванной, то в этот раз пользователи сети восхтились роликом:

«Мощнейше ворвалась😂», «Четко под трек подошло🔥🔥», «Летящей походкой 😎», «Такая классная 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓», «Чертовка, разгоняет тоску!!!», «Такой же», «Шикарная 👍», «Обожнюю ♡», «@kamenskux у нас mood как у всех муда....ов😂», «Supeeerrr🔥🔥👍👍👍», «. Бабочек наблюдаим ✨💫🎶», «Настюшка - зажигалка🔥🔥», «Я первая 😍😍😍 Настя ,вы как всегда на высоте», - пишут пользователи.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".