Российская актриса Кристина Асмус рассказала, при каких обстоятельствах встретилась с Гариком Харламовым

Об этом пишет Politeka.net, ссылаясь на Instagram артистки.

По словам артистки, она посетила офис "Comedy Club", где в настоящее время работает ее муж Гарик Харламов, с которым она находится на стадии развода.

Асмус сообщила, что прибыла в офиса сугубо по рабочим делам. У нее намечена примерка нарядов для нового проекта.

"Позже все расскажу", - добавила Кристина в сторисе личного аккаунта.

Спустя некоторое время Асмус поделилась с подписчиками одним из нарядов.

Ранее мы писали о том, что в детском лагере у 12-летней Асмус случился неоднозначный момент. Актриса отметила, что девочка из лагеря попросила нарисовать портрет вместо нее. В итоге оказалось, что Кристина одержала победу в творческом конкурсе, однако не призналась в том, что была автором "золотого" рисунка. Артистка до сих пор из-за этого испытывает стыд.

Также мы сообщали, что Гарик Харламов поразил общественность своим уставшим видом. Он в день встречи с Асмус лежал на диване, практически сползая с него. Не исключен тот вариант, что снимок является постановочным. Подписчики по достоинству оцениили кадр: "Наконец-то!".

Напомним, что сеть кипит из-за внебрачного ребенка Харламова, на кого "променяли" Асмус.

Как сообщала Politeka, Асмус засветила лишнее в мини-платье, актрису понесло после разрыва с Харламовым: "Ух, какая шалунья".

Также Politeka писала, что после развода с Асмус Харламов объявился в платье с глубоким декольте: "Так вот почему вы расстались...".