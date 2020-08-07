Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила идеальной фигурой в оригинальном купальнике

Звезда поделилась новым жарким снимком с отдыха на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В эти дни Настя вовсю наслаждается летним солнцем и пляжными развлечениями на море, при этом не забывая делиться с поклонниками кадрами своего отдыха. На этот раз звезда опубликовала новое фото, на котором показала свое роскошное летнее тело.

Так, на снимке Настя позирует на фоне моря в черном купальнике-бикини. Стильный наряд певицы привлекает к себе внимание оригинальной бахромой и высокой посадкой трусов, которая добавляет купальнику пикантную изюминку. Свой модный образ Настя дополнила большими очками и часами.

Певица стоит, соблазнительно прогнувшись слегка в сторону и выставив одну ногу вперед, чтобы сделать свою фигуру еще более стройной. Отметим, что такая фигура далась певице не легко, ведь в свое время ей пришлось бороться с лишним весом. Теперь она активно поддерживает полученный результат при помощи тренировок и правильного питания.

«Слышали отличные новости? Сегодня пятница!», - подписала фото Каменских.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать фото.

«Икона», «Вауууу Настя какая вы красивая», «Бессовестная», «Супер, просто огонь», «Пошла я поприседаю...Настя, ты Богиня мотивации! Спасибо!», «Фигурка топ», «ого, сладкая», - пишут украинцы в комментариях к посту.

Напомним, счастливая Каменских в откровенном купальнике показала бюст после пополнения в семье: "Груша".

Как сообщала Politeka, эффектная Настя Каменских утерла нос Ани Лорак после пластики.

Также Politeka писала, что Каменских взбудоражила фигурой в слишком тесном купальнике.