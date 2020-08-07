Погода в Украине 7 августа будет невыносимо жаркой, а осадков, которые могли бы спасти от жары, не предвидится

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Укргидрометцентра, пишет Politeka.net. Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 7 августа, на всей территории Украины будет сильная жара. Осадков не ожидается ни в одном из регионов.

Известно, что на Западе Украины будут самые низкие показатели. Температура воздуха прогреется до 27-31 градуса.

В центральных регионах будет немного жарче. Ожидается, что днем температура будет колебаться в районе 28-34 градусов.

Жарче всего будет на Юге и в восточных областях. Тут температура поднимется до рекордных 35 градусов. И если жители южных регионов смогут спастись от жары возле моря, то жители Востока вынуждены будут справляться с жарой другими способами.

В Киеве 7 августа будет жарко и сухо. Температура днем ожидается в районе 29-31 градуса. Ночью ожидается 16-18 градусов тепла.

Ранее мы писали, что август в Украине будет жарким. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до 40 градусов тепла. Но будут и периоды похолодания. Так, к концу лета температура может опуститься до 7 градусов. А в некоторых регионах возможны и первые заморозки.

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